"الإغاثة التركية" توزع 21 طنا من الفاكهة على نازحين سوريين

كليس/ الخليج 365

أعلنت هيئة الإغاثة التركية (İHH)، السبت، توزيع 21 طنا من الفاكهة لسكان مخيمات النازحين شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن المسؤول الإعلامي للهيئة في ولاية كليس جنوبي تركيا، يعقوب ألاجا، إن الهيئة قدمت مساعدات لسكان مخيمات في مناطق الباب وجرابلس واعزاز شمالي سوريا.

وأوضح البيان أن المساعدات تتضمن 21 طنا من مختلف أنواع الفاكهة، قُدّمت لقرابة 7 آلاف أسرة في مخيمات النازحين السوريين.



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