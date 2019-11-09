للمرة الثانية.. "ي ب ك" الإرهابي يختطف قاصرا سوريا قرب "تل رفعت"

أنقرة/ زحل دميرجي/ الخليج 365

اختطف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، القاصر السوري "جمال جابو" للمرة الثانية من مخيم للنازحين قرب منطقة "تل رفعت" شمالي البلاد.

وذكرت قناة "تي أر تي كوردي" التركية الناطقة باللغة الكردية في تقرير إخباري لها، أن التنظيم يواصل سياسته المتمثلة باستغلال القاصرين وإجبارهم على الانضمام إلى صفوفه.

وأوضحت أن التنظيم اختطف "جابو" (16 عاما) قبل 3 أيام للمرة الثانية بعد عملية خطف خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، انتهت بإطلاق سراحه تحت ضغط الإعلام والانتقادات.

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وأشارت إلى أن أسرة المخطوف بذلت جهودا حثيثة لإستعادة ابنهم، إلا أن التنظيم هددها بالقتل.

وقال جلال جابو -والد جمال- إنه فر إلى تركيا هربا من اضطهاد التنظيم، مؤكدا أن التنظيم اختطف ابنه وأجبره على الانضمام في صفوفه.

وناشد جابو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمساعدته في انقاذ ابنه، مضيفا "إذا أصاب ابني أي مكروه فالمسؤول هو (الإرهابي) مظلوم كوباني (رئيس التنظيم)".

وتابع " التنظيم اختطف ابني 3 مرات، وقالوا لي إن ابني انضم بإرادته، كيف لطفل عمره 16 عام أن ينضم إليهم بإرادته؟".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.