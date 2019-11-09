انقطاع الإنترنت بعد إعادته لساعات في بغداد ومحافظات أخرى

بغداد/ محمد وليد / الخليج 365



قطعت السلطات العراقية السبت، خدمة الإنترنت مجددا عن العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب.



جاء ذلك بعد ساعات قليلة من عودة الخدمة التي قطعتها الحكومة لأول مرة الإثنين الماضي خلال الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين.



وذكر مراسل الخليج 365 أن الخدمة انقطعت تماما في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.



ولم تصدر السلطات العراقية توضيحا رسميا عن سبب الانقطاع.



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إلا أن وسائل إعلام محلية، نقلت في وقت سابق عن عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قوله إن الحكومة أوقفت خدمة الإنترنت لاحتواء "خطاب الكراهية".



وقطعت السلطات العراقية الإنترنت من قبل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مواجهة موجة الاحتجاجات الأولى.



ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين أول 2019، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.



وتخللت الاحتجاجات، أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.



والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.