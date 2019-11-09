مقتل 3 متظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط بغداد

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365



قُتل 3 متظاهرين عراقيين وأصيب عشرات آخرون، السبت، خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، بحسب مصدر طبي وشهود عيان.



وذكر مصدر طبي من دائرة صحة بغداد، للأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن مستشفيات العاصمة سجلت مقتل 3 متظاهرين تلقوا إصابات مباشرة من قنابل الغاز المسيل للدموع.



وأضاف المصدر أن عشرات آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، فيما أصيب عدد من أفراد الأمن بجروح جراء رشقهم بالحجارة.



في السياق ذاته، أفاد شهود عيان من المحتجين للأناضول بأن "قوات الأمن تحاول فض الاحتجاجات في ساحة التحرير بالقوة".



وأشاروا إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين في نفق قريب يؤدي إلى ساحة "التحرير".



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وذكر الشهود أن قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق محتجين في المنطقة الواقعة بين جسري "الأحرار" و"السنك" في بغداد.



ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.



وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلا على الأقل فضلا عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين، حسب إحصائية أعدتها الخليج 365 استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.



كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.