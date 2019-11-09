الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا قرب حدود غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتقال فلسطيني بداعي تسلله عبر حدود قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيا مشتبها فيه عبر السياج الأمني جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "تم نقله للتحقيق لدى قوات الأمن"، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة.

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

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