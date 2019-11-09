الجيش التركي يُصلح المحولات الكهربائية بمنطقة "نبع السلام"

أنقرة / أورهان أونور غميجي / الخليج 365

تجري فرق فنية تابعة للجيش التركي، أعمال صيانة وإصلاح للمحولات الكهربائية في منطقة "نبع السلام"، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الواقعة شمال شرق سوريا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، السبت، أن فرقا فنية تابعة للقوات المسلحة، تجري أعمال إصلاح وتحديث للمحولات الكهربائية في منطقة رأس العين، بغية حل مشكلة الكهرباء بالمنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.