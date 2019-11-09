«صحة الطائف» توضح أسباب طلب مديرها الإعفاء من منصبه

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح المتحدث الرسمي لـ«صحة الطائف» عبدالهادي الربيعي، حقيقة الأنباء المتناقلة عبر مواقع التواصل عن طلب مدير «صحة الطائف» صالح بن سعد المونس الإعفاء من منصبه.
وأكد الربيعي أن قرار المونس جاء بسبب ظروف شخصية تحول دون استمراره في ما كلف به، وفقاً لـ “عكاظ”.
وأضاف الربيعي أن مدير صحة الطائف لا يزال مستمرا في أداء مهام عمله وسيباشر مطلع الأسبوع المقبل عمله في مكتبه بعد عودته من إجازته السنوية،وذلك لحين صدور توجيه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وبشأن المعلومات المتداولة بطرح أسماء بديلة لتولي المنصب، قال المتحدث الرسمي: “كل ما في الأمر أن مدير صحة الطائف تقدم بطلب الإعفاء لصاحب الصلاحية، وعدا ذلك تكهنات وتوقعات لم تصدر بشكل رسمي، وتبقى في إطارها ضمن المتوقع لحين اتخاذ صاحب الصلاحية قراراً رسمياً”.
يشار إلى أن مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس أكمل في منصبه أربع سنوات.
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