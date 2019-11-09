اخبار الخليج

«صحة الطائف» توضح أسباب طلب مديرها الإعفاء من منصبه

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح المتحدث الرسمي لـ«صحة الطائف» عبدالهادي الربيعي، حقيقة الأنباء المتناقلة عبر مواقع التواصل عن طلب مدير «صحة الطائف» صالح بن سعد المونس الإعفاء من منصبه.

وأكد الربيعي أن قرار المونس جاء بسبب ظروف شخصية تحول دون استمراره في ما كلف به، وفقاً لـ “عكاظ”.

Advertisements

وأضاف الربيعي أن مدير صحة الطائف لا يزال مستمرا في أداء مهام عمله وسيباشر مطلع الأسبوع المقبل عمله في مكتبه بعد عودته من إجازته السنوية،وذلك لحين صدور توجيه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وبشأن المعلومات المتداولة بطرح أسماء بديلة لتولي المنصب، قال المتحدث الرسمي: “كل ما في الأمر أن مدير صحة الطائف تقدم بطلب الإعفاء لصاحب الصلاحية، وعدا ذلك تكهنات وتوقعات لم تصدر بشكل رسمي، وتبقى في إطارها ضمن المتوقع لحين اتخاذ صاحب الصلاحية قراراً رسمياً”.

يشار إلى أن مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس أكمل في منصبه أربع سنوات.

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صحة الطائف» توضح أسباب طلب مديرها الإعفاء من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا