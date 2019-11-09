- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حقق تشيلسي انتصارًا ثمينًا على كريستال بالاس بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدفي تشيلسي، تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 52 و79 من عمر اللقاء.
وارتفع رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى وصافة الترتيب بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يكرم ضيافة كريستال بالاس بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.