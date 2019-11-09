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تشيلسي يكرم ضيافة كريستال بالاس بثنائية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق انتصارًا ثمينًا على كريستال بالاس بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الجولة الـ 12 من عمر الممتاز.

سجل هدفي تشيلسي، تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 52 و79 من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى وصافة الترتيب بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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