دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تحدد يوم 19 من نوفمبر لعقد مؤتمر W20 5G في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في الصين للإعلان عن هاتف W20 5G الذي يأتي بتصميم صدفي يدعم الطي، على أن يعقد المؤتمر في 19 من نوفمبر الجاري.

بعد أن رصدت تسريبات سابقة حول إصدار سامسونج المرتقب من الهواتف المميزة بتصميم صدفي والذي يأتي أيضاً بتصميم يدعم الطي ويعرف بهاتف W20 5G، أكدت العملاق الكوري رسمياً على موعد إطلاق الهاتف في إعلان تشويقي نشر مؤخراً.

نشر إعلان تشويقي عبر China Telecom حول إصدار سامسونج المرتقب W20 5G، والذي يأتي بتصميم يحاكي هاتف Galaxy Fold إلا أنه يدعم الطي بشكل أفقي.

ولقد أشارت بعض الشائعات إلى أن هاتف W20 5G سيكون نموذج 5G من هاتف Galaxy Fold، إلا أن تفاصيل غير مؤكدة حتى الآن.

ويكشف الإعلان التشويقي لهاتف W20 5G عن إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية في الهاتف، كما يأتي زر التحكم في الصوتيات مع زر التشغيل ومستشعر البصمة في الجانب الأيمن من إطار الهاتف بتصميم يحاكي هاتف Galaxy Fold.

أيضاً أشارت بعض التوقعات إلى أن هاتف W20 5G ينطلق بمعالج سامسونج الجديد Exynos 990، الذي يضم مودم 5G مدمجة.

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يذكر أن سامسونج قد أطلقت إعلان تشويقي خلال الشهر الماضي والذي كشف عن نموذج لهاتف يدعم الطي بشكل أفقي، إلا أن سامسونج لم تؤكد على موعد إطلاق هذا الإصدار إلى الأسواق، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف W20 5G يوم 19 من نوفمبر، لنتعرف بشكل أوضح على تصميم سامسونج الجديد في الهواتف القابلة للطي.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تحدد يوم 19 من نوفمبر لعقد مؤتمر W20 5G في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.