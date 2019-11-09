إكسترا نيوز تسلط الضوء على اندلاع اشتباكات بين الجيش السورى والقوات التركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على مواجهة الجيش العربى السوري، للعدوان التركى على شمال سوريا. وذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الجيش السورى وقوات تركية فى مدينة رأس العين شمال شرقى البلاد . ونقلت القناة عن وكالة الأنباء السورية، تأكيدها أن الاشتباكات التى اندلعت استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. Advertisements

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