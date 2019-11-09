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قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات خلال اشتباكات مع الجيش اليمنى غربى الجوف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش اليمني، غربى محافظة الجوف.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن الجيش اليمنى استهدف المليشيا الحوثية فى جبهات حام والمتون والساقية والمصلوب أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة.

وأحبطت قوات الجيش محاولات المليشيا للتسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبدتها قتلى وجرحى فى صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

 

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