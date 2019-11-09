الإمارات تمول إقامة مستشفى في جنوب السودان







اسماء السيد - ابوظبي: أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى في جوبا في جنوب السودان. ويقوم الصندوق بتمويل المستشفى بقيمة 37 مليون درهم، وستبلغ سعته 60 سريرا. ويهدف المشروع إلى " دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية للسكان في العاصمة جوبا والمناطق المجاورة لها والتي تعاني من نقص في الخدمات العلاجية". ونقل بيان عن مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية تأكيده أن المستشفى عند اكتماله "سيوفر الرعاية الطبية والخدمات العلاجية ويخدم شريحة واسعة من السكان، ويحقق التنمية المستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي الهام".

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