دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تبدأ في دفع تصميم جديد لواجهة اليوتيوب على المتصفح مع مميزات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت جوجل تحديث جديد للصفحة الرئيسية في شبكة اليوتيوب الإجتماعية على المتصفح، والذي تقدم من خلاله بعض من المميزات الجديدة مع تجربة واضحة وسلسلة في الواجهة على أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية أيضاً.

تصميم جديد لشبكة اليوتيوب الإجتماعية يقدم للمستخدمين على المتصفح، حيث تتميز الصفحة الرئيسية الآن بتجربة أكثر وضوحاً، مع عرض أفضل للصور المصغرة، ودقة أعلى في عرض مقاطع الفيديو، كما تم إعادة تنظيم صفوف مقاطع الفيديو لتجربة أوضح وأقل تشويش للعرض.

كما أضافت شبكة اليوتيوب الإجتماعية رموز خاصة للقنوات إلى أسفل مقاطع الفيديو، لدعم المستخدم بتحديد القنوات المفضلة في نشر محتوى الفيديو على الشبكة الإجتماعية، وقد أضافت عملاق البحث إلى تطبيق المتصفح ميزة “add to queue” التي عرفت على تطبيق الهواتف الذكية، والتي ستتيح للمستخدم إضافة مقاطع الفيديو عبر الصور المصغرة مباشرة إلى قوائم المشاهدة دون الحاجة إلى مقاطعة الفيديو قيد التشغيل.

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أيضاً يأتي تحديث تطبيق المتصفح الخاص باليوتيوب بميزة جديدة لمنع ظهور مقاطع الفيديو المسيئة على الشبكة الإجتماعية، حيث يمكن للمستخدم التوجه للقائمة الرئيسية المنسدلة عبر الثلاثة نقاط في الأسفل، ومنها يمكن إختيار تبويب “Don’t recommend channel”، والتي ستوقف عرض مقترحات المحتوى الغير مرغوب فيها على الصفحة الرئيسية.

يذكر أن شبكة اليوتيوب تعمل على تطوير ميزة يمكن من خلالها أن يحدد المستخدم فئة مقاطع الفيديو المفضلة له على التطبيق، لتقدم مقترحات للمحتوى المفضل للمستخدم فقط في الصفحة الرئيسية.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تبدأ في دفع تصميم جديد لواجهة اليوتيوب على المتصفح مع مميزات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.