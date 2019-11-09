شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى: مبادرة وطنية لمعالجة الأزمة ودراسة مطالب المحتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن رئيس مجلس النواب العراقي قال إنه سنطلق مبادرة وطنية لمعالجة الأزمة الحالية ودراسة مطالب المحتجين.

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