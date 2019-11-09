شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعتقل 21 إرهابيا من خلايا "داعش" جنوب الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت الأجهزة الأمنية فى العراق، اليوم السبت، 21 إرهابيا من خلايا تنظيم "داعش" فى ناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل. وقال مصدر فى شرطة نينوى، إن الأجهزة الأمنية شنت عملية للبحث عن خلايا داعش على خلفية إطلاق 17 صاروخا على قاعدة القيارة. Advertisements وأضاف المصدر أن القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.

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