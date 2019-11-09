شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الجزائر.. المجلس الدستورى يعلن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كمال فنيش، رئيس المجلس الدستورى فى الجزائر، اليوم السبت، القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة فى البلاد، المقرر إجراءها يوم 12 ديسمبر المقبل، بعد الفصل النهائى فى الطعون الـ9 المقدمة.
ووفقا للتلفزيون الجزائرى، أكد رئيس المجلس الدستورى، رفض الطعون التسعة المقدمة لعدم استيفاء الشروط القانونية والإبقاء على القائمة نفسها التى أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التى تضم كل من بلعيد عبد العزيز، بن فليس على، بن قرينة عبد القادر، تبون عبد المجيد وميهوبى عز الدين.
وأكد فنيش، أن القرار النهائى المتعلق بالرد على الطعون وبالقائمة النهائية للمترشحين، سيقدم لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح وسينشر فى الجريدة الرسمية.
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