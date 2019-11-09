"إخوان" السودان تدعو الحكومة لتخفيف أعباء المعيشة

الخرطوم / الخليج 365

دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان، عوض الله حسن، السبت، الحكومة الانتقالية إلى محاربة الفساد وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن "حسن" دعوته الحكومة إلى تهيئة الأجواء للانتقال الديمقراطي السلس في البلاد عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وقال: "يظل التوافق السياسي والخروج من الصفرية القاتلة أمان لأهل السودان".

وأضاف إن "وطنا كالسودان مترامي الأطراف لا يمكن لأي فصيل أو جماعة أن تستقل بحكمه".

وطالب المراقب العام للجماعة، القوى السياسية في البلاد إلى الارتقاء لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.

Advertisements

وشدد على ضرورة التحلي بالشجاعة من أجل الوصول إلى حلول مرضية وعادلة للعبور إلى المرحلة المقبلة.

والجمعة، تداولت وسائل إعلام تصريحات منسوبة لوزير المالية، إبراهيم البدوي، قال فيها إن بلاده تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار دعما للميزانية؛ ما يجعلها تستعد لإلغاء دعم الوقود والأغذية.

وتشمل السلع المدعومة بالسودان، المحروقات (البنزين، الجازولين، وغاز الطبخ)، إضافة الى القمح والأدوية.

وحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتقاتها يصل إلى 2.250 مليار دولار سنويا، فيما يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار.

ويأمل السودانيون، في أن تعمل الثورة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وتكللت بإزاحة نظام البشير في إنهاء المعاناة الاقتصادية والعبور نحو مرحلة الاستقرار الاقتصادي، من خلال استغلال الموارد الطبيعية للبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.