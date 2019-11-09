البحرين: القبض على عناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال "تهدد السلم والأمن"

المنامة/ الخليج 365-

أعلنت البحرين، السبت، عن توقيف عناصر لم تحدد عددها، لها " ارتباطات بـ"عناصر إرهابية متواجدة بالخارج"، و"كانت تعتزم تنفيذ أعمال "تهدد السلم والأمن".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم "تم تنفيذ عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية".

وأوضحت أنه "تم القبض على عدد (لم تحدده) من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج".

وتحدثت أن تلك "العناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة"، دون تفاصيل.

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وقالت إن "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل بشأن التوقيف.

غير أن حركة الوفاق الشيعية المحظورة بالبحرين، قالت عبر حسابها بتويتر في 6 نوفمبر/ تشرين الجاري، إنه تم توقيف 5 مواطنين في عدة مناطق، دون تفاصيل أيضا.

فيما قالت قناة اللؤلؤة المعارضة (بحرينية)، عبر حسابها بتويتر، في 7 نوفمبر، إن عدد الموقفين 23 في 3 أيام.

وعادة ما تهتم السلطات البحرينية حركات لها انتماءات شيعية وحظرتها بالبلاد، بالتواصل مع إيران، لمحاولة زعزعة الاستقرار، وهو ما ينفى بشكل مستمر من تلك الأطراف، وتقول الحركات المعارضة بالبحرين إنها تريد تغييرا حقيقيا بالبلاد

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