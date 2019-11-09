تركيا تبدأ بترميم الكنيسة الأرمنية في تل أبيض السورية

أنقرة/ يلدز نيفين كوندوغموش/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء ترميم الكنيسة الأرمنية التي حولها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" إلى مقر لهم في مدينة تل أبيض شمالي سوريا بعد تطهيرها خلال عملية "نبع السلام".

وذكرت الوزارة في بيان لها، السبت، أن الحياة تعود إلى طبيعتها في كل من مدينتي رأس العين وتل أبيض اللتين تم تطهيرهما من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي خلال "نبع السلام".

وأكدت استمرار أعمال الترميم والإصلاح في كافة المجالات تقريبًا من أجل تلبية احتياجات السكان هناك.

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وأضافت:" انتهت أعمال تنظيف، وتغيير الزجاج المحطم في الكنيسة الأرمنية بتل أبيض التي لحقتها أضرار إثر تحويلها إلى مقر من قبل الإرهابيين".

وكانت كاميرا الخليج 365 قد رصدت من داخل الكنيسة انتشار ملصقات عليها صور زعيم التنظيم الإرهابي عبد الله أوجلان، في المكان المخصص للصلاة والوعظ من طرف القساوسة.

ويطلق المسيحيون الأرمن، على هذا القسم الخاص "حوران"، ولا يدخله إلا القساوسة، ويوجد مباشرةً أعلى الملصقات، رموز دينية، وصليب.

كما تظهر المشاهد، كتابات باللغة الأرمنية على جدار آخر من الكنيسة، وقسم يوجد فيه بركة التعميد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.