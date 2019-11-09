الأحوال المدنية تزيح الستار عن إجراء جديد يستلزم «الولي الشرعي»

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صحيفة الخليج الالكترونية
ردت «الأحوال المدنية»، على استفسار مغردة بشأن إجرائها تغييرا لاسمها في «بطاقة الأحوال»، حيث تساءلت عن إمكانية تعديل الاسم في «كرت العائلة» ،قائلة:”هل يتم من قِبَلِها أم عن طريق «الولي»؟”، مبينة أن والدها متوفى، موضحة الأحوال المدنية أنه يلزم لذلك «الولي الشرعي».
ولفتت «الأحوال المدنية»، إلي أن تعديل الاسم في «كرت العائلة» يلزم لإتمامه أن يقوم به الولي الشرعي للمرأة، حتى وإن سبق ذلك تعديل الاسم في بطاقة الهوية الوطنية.
ويعاد «الولي الشرعي» إلى واجهة القضايا التي تخص المرأة، ولكن هذه المرة في ما يتعلق بـ«كرت العائلة» حيال المعاملة التي تختص بها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
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