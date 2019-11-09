«ناسا» تطور طائرة كهربائية ثورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) نسخة أولية من أول طائراتها التجريبية الكهربائية، «إكس-57 ماكسويل»، في معمل لعلوم الطيران بصحراء كاليفورنيا، وهو إنجاز يعد ثورياً نظراً لكون الطائرة تعمل بالكهرباء بالكامل، وضمن معايير الشركات التجارية.

والطائرة مقتبسة من نظيرتها الإيطالية «تكنام بي2006تي» ذات المحركين ويجري تطويرها منذ عام 2015 ولا تزال على بعد عام على الأقل من أولى رحلاتها التجريبية، وتعتمد الطائرة على 14 محركاً كهربائياً تشغلها بطاريات ليثيوم أيون.

ورغم أن الشركات الخاصة تطور طائرات كهربائية منذ سنوات إلا أن مشروع «إكس-57» الذي تنفذه ناسا يهدف لتصميم وعرض تكنولوجيا تتوافق مع معايير يمكن للشركات التجارية تطبيقها من أجل الحصول على تصديق الحكومة.

وقال برنت كابلاه المسؤول في مركز أرمسترونج لأبحاث الطيران التابع للإدارة إن المعايير تشمل كفاءة الطيران والسلامة والطاقة وتقليل الضوضاء، وأضاف «نركز على أمور يمكن أن تدعم القطاع بالكامل وليس فقط شركة واحدة، هدفنا الآن هو تحليق هذه الطائرة بنهاية 2020».

وبحسب كوبلي، فإن الطائرة ستمتلك أجنحة أصغر وأخف وزناً، وهي مزودة بـ 14 محركاً كهربائياً و10 دعائم رفع.

وأوضح أنه «نظراً لأن أنظمة المحركات الكهربائية أصغر حجماً، مع وجود أجزاء متحركة أقل، فإن الطائرة تتمتع بوزن أقل وصيانة أبسط، مما يتطلب طاقة أقل للطيران، وهي أيضا أكثر هدوءاً من طائرات المحركات التقليدية».

ونظراً للقيود الحالية للبطارية، تم تصميم «إكس 57 ماكسويل» لاستخدامها في الرحلات الجوية قصيرة المدى، كطائرة أجرة أو طائرة لعدد صغير من الركاب.