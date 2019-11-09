دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نشرت أمانة عمّان الكبرى، فجر السبت، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تذكيراً للأردنيين، حول"الاغلاقات والتحويلات" في العاصمة عمّان، لارشادهم. وقالت الأمانة في منشورها: ان هنالك إغلاقات وتحويلات مرورية على شارع الاستقلال ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد. اقرأ أيضاً : إغلاقات وتحويلات مرورية جديدة ضمن أعمال "الباص السريع" في عمان .. تفاصيل وتضمنت الاغلاقات والتحويلات الجديدة: ⛔ إغلاق كلي لشارع الاستقلال فجر يوم السبت المقبل الموافق 9/11؛ لغايات فك جسر المشاة الموجود على شارع الاستقلال وتحديدا أمام مسجد عمر بن الخطاب. ⬅️ تحويل حركة السير القادم من دوار الداخلية لشارع زين العابدين والمحاذي لدائرة الرقابة الصحية والانعطاف باتجاه شارع محمود كريشان والعودة لشارع الاستقلال. ⬅️ تحويل السير القادم من جسر النشا إلى منطقة الهاشمي الشمالي عبر شارع الأمير راشد والعودة إلى شارع وادي المربط والموازي لشارع الاستقلال وصولا لشارع الاستقلال. ? ستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية ومواد السلامة المرورية اللازمة بالاضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بموقع العمل.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمانة تذكر الأردنيين: لا تنسوا "الاغلاقات والتحويلات" في عمّان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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