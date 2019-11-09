"كارثة صحية" تهدد لبنان.. والمستشفيات تغلق أبوابها ليوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مستشفيات لبنان تعاني نقصا حادا في السيولة المالية

واعتبر نقيب المستشفيات سليمان هارون أن البلاد "مقبلة على كارثة صحية" بسبب نقص السيولة المادية، وذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، نقلت وقائعه الوكالة الوطنية للإعلام، وهي الوكالة الرسمية للبنان.

وقال هارون "في شهر أغسطس الماضي حذرنا أننا سنصل إلى مرحلة لن تتمكن فيها المستشفيات من استقبال المرضى، بعدما عرضنا ما تواجهه من صعوبات لا سيما في علاقتها مع المتعاملين معها من أطباء وموظفين وتجار المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومستورديها، بسبب نقص السيولة".

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مقدم من حاوي

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: مدرب غاضب ينهال بالضرب على لاعبيه بعد أدائهم السيء في المباراة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرب في دوري الهواة التركي يقوم بضرب لاعبي فريقه بعنف بسبب أدائهم السيء في إحدى المباريات التي خاضوها. وظهر المدرب في الفيديو وهو يدخل غرفة تبديل اللاعبين بغضب، قبل أن يبدأ في صفع اللاعبين واحدًا تلو الآخر. شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة 7awi 1 شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة شاهد أيضاً: شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة ونقلت مواقع رياضية تصريحات المدرب بعد تداول الفيديو حيث قال أنه يعمل في مجال التدريب منذ 25 عامًا، وأن كل اللاعبين بالنسبة له مثل أولاده، إلا أنه أحيانًا يخرج عن شعوره. وتحدث عن المقطع المتداول حيث قال أن هذه الواقعة حدثت قبل نحو 3 أعوام في غرفة تبديل الملابس بين شوطي إحدى المباريات، مشيرًا إلى أنه قام بصفع اللاعبين بسبب أدائهم السيء في المباراة، حيث كان فريقه خاسرًا بنتيجة 3-1. فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة 7awi 1 فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة شاهد أيضاً: فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة وأضاف المدرب أن اللاعبين الذين يعنفهم في الفيديو يدعموه تمامًا، حتى أنهم هم من أرسلوه إليه على سبيل المزاح، وقالوا أنه من الجيد أنه كان يعاقبهم. وأنهى المدرب حديثه بقوله أنه لم يكن يقوم بهذا في كل المباريات، مستطردًا أن أي من اللاعبين أو أهلهم لم يقدم أي شكوى ضده فيما حدث. المزيد: فيديو: حارس مرمى يخطف الأنظار ويسجل ركلة حرة على طريقة النجوم الكبار رونالدو يربح 44 مليون يورو من إنستجرام.. فكم تبلغ أرباح ميسي؟ فيديو: وفاة ملاكم أمريكي بلكمة قاتلة.. وهكذا رد المتسبب في الواقعة شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن إعلانات النجم المصري تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

فيديو طريقة عمل سلة سي فود الأناناس.. ألذ طبق استوائي لعائلتك قدمي لعائلتك سلة الأناناس بالسي فود كوجبة غذائية شهية ومتكاملة بطعم استوائي رائع سيجعلهم يعشقون تناول المأكولات البحرية حتى إذا كانوا يمانعون أكلها من قبل. أفضل طريقة لعمل طاجن سي فود بالكريمة 7awi 1 أفضل طريقة لعمل طاجن سي فود بالكريمة شاهدي أيضاً: أفضل طريقة لعمل طاجن سي فود بالكريمة مبدئياً، احضري ثمرة أناناس، ثم اخليها من القلب، وبعدها ضعي عصي الشواء بمحيط ثمرة الأناناس، ثم قطعي السبيط إلى أحبال طولية دون أن تفصليها، وبعدها لفيها بشكل متتابع حول أعواد الشواء كما هو موضح بالفيديو. الآن نظفي الجمبري وباقي أنواع السمك التي ستضيفينها لطبقك، ثم قطعي بعض وحدات البصل والطماطم والمشروم والفلفل وبعض أوراق الكرفس، والآن اقلي الخضراوات في القليل من الزبد، ثم تبيلها بالملح وأضيفي السمك والجمبري. طاجن السي فود 7awi 1 طاجن السي فود الآن ضعي مزيج الخضراوات والسي فود داخل سلة السبيط والأناناس، ثم غطيها بطبقة كافية من خليط الجبن، وضعيها في الفرن في درجة حرارة مناسبة حتى تذوب الجبن وينضج السبيط، وبعدها قدميها لعائلتك ساخنة مع الخبز أو الأرز أو المعكرونة. تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

رأي غدير السبتي وفاطمة عبدالرحيم في تشابه النجمات بسبب عمليات التجميل علقت النجمتان غدير السبتي وفاطمة عبدالرحيم على رأيهما في تشابه شكل النجمات حالياً بسبب الإدمان على عمليات التجميل التي غيرت ملامحهن المميزة وجعلتهن نسخاً متطابقة. فيديو غدير السبتي تكشف سر غزارة شعرها وتجيب: هل فعلاً زرعته! 7awi 1 فيديو غدير السبتي تكشف سر غزارة شعرها وتجيب: هل فعلاً زرعته! شاهدي أيضاً: فيديو غدير السبتي تكشف سر غزارة شعرها وتجيب: هل فعلاً زرعته! وتحدثت غدير السبتي لبرنامج "The Insider بالعربي"، حيث قالت: "أنا مع التجميل بس ما يكون أوفر.. لأن الشاشة أولريدي تمتنا وبعد ننفخ رح نطلع سوري يعني صحن بيتزا". بينما علقت النجمة فاطمة عبدالرحيم للبرنامج عن نفس المسألة باعترافها أنها قد اتبعت موضة التجميل في وقت معين، حيث قالت : "سوالف التجميل طلعت في 2005.. شوية أخدنا الموضوع أوفر وشي جديد علينا ومتلهفين نشوف أشكالنا بصورة تانية.. انا مرة كنت حابة شكلي". وأكدت النجمة الكويتية أنها لم تندم على العمليات التي خضعت لها، مؤكدة أنه أمراً شخصياً وقد لا يتفق عليه الجميع، ولكن هي تحب إتباع موضة التجميل، إلا أنها استطردت وأعلنت أنها كانت فترة وانتهت خلاص، لأنها حالياً لا تحب تغيير شكلها كما كانت تفعل من قبل. الجدير بالذكر أن الانتقاد الأكبر الذي طال نجمات الخليج بعد عرض مسلسلات رمضان 2019، لم يكن بسبب تقصير في الأداء وإنما بسبب انتفاخ وجوههن وشفاههن بفعل عمليات التجميل التي جعلت ملامحهن شبه متطابقة. المزيد: غدير السبتي تصدم الجمهور بنقص أحد أعضاء جسدها.. هل يؤثر على صحتها؟ صور الكويتية غدير السبتي بإطلالات مختلفة غيرت من شكلها تماماً شاهدوها صور: تغيرات صادمة لأجمل نجمات التسعينات.. رقم 20 لن تتعرف عليها صور: بدون خداع.. مقارنة بين صور النجمات في الحقيقة وعلى إنستقرام تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO شاهد: طريقة مثيرة للجدل تُعيد الصخب إلى الثورة في لبنان فهل نجحت؟ مواقع حاوي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وعزا هارون ذلك إلى "تأخر المؤسسات الضامنة في سداد المستحقات المتوجبة منذ عام 2011، التي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ليرة. فالمستشفيات غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وهؤلاء بدورهم أصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة، وبالتالي، فلن تعود المستشفيات بمقدورها تقديم العلاجات للمرضى".

وأضاف نقيب المستشفيات أن "المخزون الحالي في البلاد يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر واحد، علما أن عملية الاستيراد من الخارج تتطلب بين شهرين و3 أشهر. نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة إذا لم يتم تدارك الوضع فورا. وقد نجد المرضى يموتون في المستشفيات بسبب النقص مثلا في الفلاتر المستخدمة لغسل الكلي، أو الرسورات لتوسيع شرايين القلب، أو أدوية التخدير".

وناشد هارون المسؤولين على مختلف المستويات، العمل فورا على السداد الفوري للمستحقات المتوجبة للمستشفيات والأطباء في ذمة وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والعسكرية، حتى نهاية عام 2018 كخطوة أولى، كما طالب البنوك بتسهيل تحويل الأموال بالدولار الأميركي لمستوردي المستلزمات والأدوات الطبية وتجارها، لتوفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.

وحذر من أن "المستشفيات أمام الحائط المسدود الذي وصلت إليه، ستقوم بتحرك تحذيري ليوم واحد، الجمعة المقبل (15 نوفمبر)، بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، وإنني على يقين أن المستشفيات وخصوصا في هذه الظروف الصعبة ستولي اهتماما خاصا بالمرضى المحتاجين الذين لا يتمتعون بأي تغطية صحية، وتوفر لهم العناية اللازمة في كل الأحوال".

وشدد هارون على أن "هذا الموقف لا علاقة له بالأزمة السياسية الحالية التي تتخبط بها البلاد، إنما هو خطوة من ضمن خطة للتحرك، كنا قد وضعناها منذ أشهر، وبدأت بزيارات شملت كتلا نيابية ومسؤولين من مختلف التوجهات السياسية لم تصل للأسف إلى الحلول المطلوبة".

ويعاني لبنان بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة من 1975 حتى 1990، وزادت الاضطرابات منذ اندلاع الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة.

ويجري الحريري منذ استقالته في 29 أكتوبر اجتماعات سياسية خلف أبواب مغلقة، لكن لا مؤشر على تقدم باتجاه الاتفاق على حكومة جديدة.

والاقتصاد اللبناني مثقل بواحد من أعلى معدلات الدين في العالم، كما أن معدل النمو المنخفض بالفعل منذ سنوات يقترب حاليا من الصفر.

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والتدفقات الرأسمالية، التي يحتاجها البلد بشدة لتمويل عجز الميزانية والعجز التجاري، في تباطؤ منذ سنوات، وهو ما يصعب تدبير العملة الأجنبية.