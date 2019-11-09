شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يحتفى بأكثر من 13 مليون طالب عربى فى تحدى القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بمشاركة أكثر من 13 مليون طالب عربى فى تحدى القراءة.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "نحتفى بأكثر من 13 مليون طالب عربى فى تحدى القراءة، أكبر مشروع معرفى عربى، نحن أقوياء بشباب عربى يؤمن بقوة الحرف والكتاب، شباب عربى يبدأ حياته ومستقبله بكلمة اقرأ".

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ويهدف برنامج تحدى القراءة العربى، إلى تسليط الضوء على نماذج شبابية عربية ملهمة لديها شغف بالقراءة، وبناء وعى معرفى تستحق الاحتفاء بها فى بلدانها وبين أبناء جيلها، وإبراز قصص النجاح والإصرار عند أبطال تحدى القراءة العربى على مستوى الوطن العربى الذين استطاعوا التفوق على ملايين الطلبة.