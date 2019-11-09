اخبار الخليج

حاكم دبى يحتفى بأكثر من 13 مليون طالب عربى فى تحدى القراءة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يحتفى بأكثر من 13 مليون طالب عربى فى تحدى القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بمشاركة أكثر من 13 مليون طالب عربى فى تحدى القراءة.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "نحتفى بأكثر من 13 مليون طالب عربى فى تحدى القراءة، أكبر مشروع معرفى عربى، نحن أقوياء بشباب عربى يؤمن بقوة الحرف والكتاب، شباب عربى يبدأ حياته ومستقبله بكلمة اقرأ".

 

Advertisements

ويهدف برنامج تحدى القراءة العربى، إلى تسليط الضوء على نماذج شبابية عربية ملهمة لديها شغف بالقراءة، وبناء وعى معرفى تستحق الاحتفاء بها فى بلدانها وبين أبناء جيلها، وإبراز قصص النجاح والإصرار عند أبطال تحدى القراءة العربى على مستوى الوطن العربى الذين استطاعوا التفوق على ملايين الطلبة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبى يحتفى بأكثر من 13 مليون طالب عربى فى تحدى القراءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا