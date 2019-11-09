شكرا لقرائتكم خبر عن «مسدس مسامير» يخترق رقبة مقيم.. و«سعود الطبية» تنفذه من الموت (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أنقذ مركز الإصابات والحوادث بمدينة الملك سعود الطبية، مقيماً إثر تعرضه لإصابة نافذة في الرقبة من مسدس طلقات ‏المسامير أثناء مزاولته مهنته.‏

وأوضح المركز أن الإصابة نتج عنها تهتك في الشريان ‏السباتي الأيمن، تم إصلاحه والسيطرة على النزيف، لافتاً إلى أن ‏المريض خرج من المستشفى في اليوم الثالث من العملية.‏

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وأشار إلى أن هذا النوع من الإصابات نادر وقليل الحدوث، ‏إلا أن نسبة الوفيات فيها عالية جدًا، مبينًا أن من مضاعفاتها ‏الجلطات الدماغية والشلل النصفي‎.