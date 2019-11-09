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شكرا لقرائتكم خبر عن «مسدس مسامير» يخترق رقبة مقيم.. و«سعود الطبية» تنفذه من الموت (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أنقذ مركز الإصابات والحوادث بمدينة الملك سعود الطبية، مقيماً إثر تعرضه لإصابة نافذة في الرقبة من مسدس طلقات المسامير أثناء مزاولته مهنته.
وأوضح المركز أن الإصابة نتج عنها تهتك في الشريان السباتي الأيمن، تم إصلاحه والسيطرة على النزيف، لافتاً إلى أن المريض خرج من المستشفى في اليوم الثالث من العملية.
وأشار إلى أن هذا النوع من الإصابات نادر وقليل الحدوث، إلا أن نسبة الوفيات فيها عالية جدًا، مبينًا أن من مضاعفاتها الجلطات الدماغية والشلل النصفي.
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