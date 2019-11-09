مدارس تحفيظ القرآن تتصدر ترتيب «قياس» في اختبارات القدرات والتحصيلي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تصدرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة، المراكز الأولى في نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي، التي أعلنها المركز الوطني للقياس، لتحافظ على تفوقها وتصدرها قائمة العشر الأوائل على مستوى مدارس المملكة، للعام الجاري 1441هـ. و‏‫أعلن المركز الوطني للقياس عن ترتيب مدارس المملكة في اختبارات القدرات والتحصيلي، حيث أظهر موقع قياس أن الـ10 مدارس الأولى المتصدرة في الاختبار التحصيلي (نظري) مدارس البنين و البنات لتحفيظ القرآن الكريم، فيما تأتي المدارس الأولى المتصدرة في اختبار القدرات (نظري) مدارس البنين و البنات لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة للمعهد العلمي بالدرعية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود. Advertisements





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