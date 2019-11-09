شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح بسيطة للتخلص من السمنة عند الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يشتكي بعض الأطفال من تكدس الدهون بأجسامهم، وقد تكون إصابتهم بالسمنة نتيجة للإفراط في تناول الطعام بدون حدود من الأم، او التغذية الخاطئة والإكثار من تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.



ولكي تنجحي في مساعدة طفلك المصاب بزيادة الوزن من أن يتخلص من الدهون و الشحوم المتراكمة في جسمه و يحصل على الجسم و القوام السليم تابعي هذه النصائح التالية:

كوني قدوة

إتبعي أنت أيضاً أسلوب الحياة الصحي السليم لأن طفلك يقوم بتقليدك فليس من المنطقي و لا السليم أن تجعلي ابنك يتناول أطعمة معينة بينما يقبل بقية الأسرة على تناول الأطعمة الأخرى التي هو محروم منها.

حدثي طفلك عن الطعام الصحي

اهتمي بزيادة الوعي عند طفلك عن الطعام الصحي و المضر و اجعليه يعرف أهمية ممارسة الرياضة و الأنشطة البدنية و ما تفعله السعرات الحرارية في الجسم إن زادت و اهتمي بأن يعرف معنى التغذية السليمة و ما يجب عليه أن ينتهجه من سلوكيات كي يحافظ على جسمه.

وجبة الإفطار

- اهتمي بأن يحصل على وجبة الإفطار كل يوم فتجاوز وجبة الإفطار على غير ما يعتقده البعض يساهم في زيادة الوزن و ليس إنقاصه.

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لا لمكافأة الطعام

إذا قام طفلك بعمل شيء يستحق مكافأته فلا تستخدمي الطعام أو الحلوى كمكافأة حتى لا يرتبط لديه أن الطعام هو المكافأة بل اجعليها على هيئة رحلة أو نزهة أو أي شيء قريب من هذا.

النوم الكافي

اجعلي طفلك ينام يومياً لمدة 8 ساعات فلا تجعليه ينام أقل من هذا لأن قلة النوم تساعد في زيادة وزن الجسم.

لا تجبريه على إنهاء طعامه

بعض الأمهات يلجأن إلى إجبار الطفل على إنهاء طعامه و هذا الأمر قد يظهر أنه جيد لكنه على العكس فهو يضغط عصبياً على الطفل و قد يجعله يكره الطعام و لا يرغب في تناوله أو قد يؤدي إلى الأسوأ و هو إدمان الطعام و الإقبال على تناوله بكثرة و الصحيح أن تجعلي طفلك يأكل حتى يشعر بالشبع.

حددي وقتاً محدداً

يجب أن تجعلي وقتاً محدداً لتناول الطعام و ليس أن يأكل طفلك وقتما يحلو له لأن هذا من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى زيادة الوزن و الأمر الصحيح أن تكون هناك ثلاث وجبات رئيسية و وجبتين خفيفتين بينهم.

عززي ثقته بنفسه

العديد من الأهالي يخطئون في التعامل مع الطفل السمين بأن يجعلوه لا يتقبل وزنه و لا ما هو عليه و هذا يؤدي إلى زعزعة الثقة في نفسه و كرهه لها فالأفضل للطفل أن يكون سميناً على أن يكون كارهاً لنفسه ذو إرادة ضعيفة.

والأمر الصحيح ألا تقومي أنت و من حوله بالسخرية منه و انتقاده بل اجعليه يذهب للطريق الذي يقوم من خلاله بإنقاص وزنه بالشكل الصحيح حتى لو استغرق هذا وقتاً طويلاً و شجعيه باستمرار و حفزيه على المضي قدماً و امنحيه حبك و حنانك بغير شروط أو انتظار منه لتحقيق نتائج معينة.