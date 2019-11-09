«بلاغات أمن المدارس» على تطبيقات شرطة دبي الذكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمتابعة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أطلق مجلس مديري مراكز الشرطة، بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، خاصية «البلاغات المتعلقة بأمن المدارس»، وإضافتها إلى خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيقات شرطة دبي الذكية.

وتتيح الخاصية تقديم البلاغات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق هذه الخدمة، كما بإمكانهم إرفاق صور أو مقاطع فيديو أو رسائل صوتية مع البلاغ.

وقال العميد سعيد آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس، إن خدمة «عين الشرطة» تأتي تنفيذاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي تحرص شرطة دبي على تعزيزه مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع.

وأوضح أن طريقة الاستخدام تتمثل في اختيار خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي ومن ثم اختيار نوع البلاغ، ثم تحديد موقعه على الخارطة، وإضافة الملاحظات إن وجدت، وإرسال صورة أو فيديو أو رسالة نصية، أو صوتية، وبعدها يرسل البلاغ للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وأكد أن شرطة دبي حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة وذويهم، مثمناً دور الجهات التي تعمل بإخلاص للارتقاء بمنظومة التعليم، والمساهمة في مساعدة الطلبة على التفكير والإبداع والابتكار، ليكونوا جزءاً من حركة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة.

ولفت إلى أن الخطوة القادمة ستنفذ قبل نهاية العام الجاري، بتوفير برنامج متكامل على الهواتف الذكية، أسوة بباقي الخدمات.