عمال «إسكوم» يعتزمون الإضراب احتجاجاً على تقسيم الشركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم أكبر نقابتين لعمال شركة إسكوم هولدنجز للكهرباء في جنوب إفريقيا وضع برنامج من «التظاهرات والإضرابات» من أجل الاحتجاج على خطط تقسيم مرفق الكهرباء المثقل بالديون إلى ثلاث شركات منفصلة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج ال عن منسق الطاقة بالنقابة الوطنية لعمال التعدين «باريس ماشيجو» في مقابلة قوله إن النقابة ومعها النقابة الوطنية لعمال المعادن تعبران عن القلق من أنه ربما يكون هناك شطب للوظائف وتريدان من الشركة والحكومة البدء في مفاوضات رسمية معهما، وقال ماشيجو إنه «لم نتفاوض ولم تتم استشارتنا. هناك أمور تحدث تمثل مصدر قلق لنا».

وذكر البنك الدولي أن عدد الموظفين بالشركة أكبر من اللازم بنسبة 66 بالمئة وأن حكومة جنوب إفريقيا، بينما تحرص على عدم اقتراح شطب للوظائف، تتحدث عن برامج تسريح طوعية.

وتتكبد الشركة ديوناً بقيمة 450 مليار راند (30 مليار دولار) ولا تستطيع تغطية تكاليفها من مبيعات الكهرباء.

وقال ماشيجو إن المفاوضات بين النقابتين بشأن برنامج العمل الاحتجاجي سوف تتم قريبا.

وقال إن محاولات إشراك نقابة أخرى هي «سوليدرتي» قد فشلت نظراً إلى أن النقابة ترى أنه يجب خصخصة إسكوم.