قتلى ومئات الجرحى بحرائق أستراليا وزلزالان بجواتيمالا وإيران وفيضانات بإنجلترا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي ما لايقل عن عشرة أشخاص مصرعهم الجمعة والسبت، فيما تضرر وأصيب المئات، جراء سلسلة من الكوارث الطبيعية، شملت الحرائق المستعرة في أستراليا ويتوقع أن تكون تسببت أيضاً في نفوق مئات من حيوانات الدبّ الأستراليّ «كوالا» الذي يتغذّى على أوراق الكينا، كما وقع زلزالان في جواتيمالا وإيران، بالإضافة إلى فيضانات في إنجلترا.

وتفصيلاً، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وأُصيب عشرات آخرون بجروح في حرائق غير مسبوقة لا تزال مستعرةً السّبت شرقي أستراليا وأتت على 150 منزلاً على الأقل.

وعُثِر على جثّة في مبنى متفحم قرب بلدرة تاري، وفق الشرطة، فيما عثر على جثة رجل داخل سيّارة، بحسب ما قالت فرق مواجهة الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز، وأضافت أنّ امرأةً توفّيت أيضًا على الرّغم من الجهود التي بذلها الأطبّاء على مدى ساعات لإنقاذها.

وصرح رئيس الوزراء سكوت موريسون أنه في حال الضرورة يمكن استدعاء الجيش للانضمام إلى 1300 رجل إطفاء يكافحون قرابة 100 حريق على امتداد مساحة توازي ألف كلم.

وأقرّت فرق الإطفاء بأنّها تُواجه صعوبات في التصدّي للحرائق الأكثر خطورة، وهي بعدد ثمانية من أصل نحو مئة بؤرة مشتعلة في المناطق الريفيّة في ولايتَي نيو ساوث ويلز (جنوب-شرق) وكوينزلاند (شمال-شرق) وفي محيط بريزبن في سيدني.

وكان شان فيتزيمونس مسؤول أجهزة مكافحة الحرائق في المنطقة الريفية من نيو ساوث ويلز قال لقناة ايه بي سي العامة، «لم يسبق أن شهدنا كلّ هذا العدد من الحرائق في الوقت نفسه وعلى هذا المستوى من الخطورة».

ودمّرت النيران مباني عدّة، في وقتٍ وجد كثيرون أنفسهم عالقين في منازلهم، وقال إطفائيّو نيو ساوث ويلز «كان (الجمعة) يومًا صعبًا وخطرًا. للأسف، هناك كثير من الناس الذين طلبوا المساعدة، لكن إزاء اتّساع الحرائق وسرعتها، لم نتمكّن من الوصول إلى الجميع، سواء عبر الطريق أو بالمروحيات».

وقالت سلطات الولاية إنّ الحرائق تجاوزت مناطق الاحتواء وتم غلق قسم من الطريق السريع الرابط بين سيدني وبريزبن.

وعلى طول ساحل سنشاين في كوينزلاند، أمرت الشرطة بإخلاء تامّ لضاحية تيوانتين التي يقطنها نحو 4500 ساكن، قبل أن تعدل عن قرارها.

وفي بعض المناطق، وجد السكّان أنفسهم عالقين وتلقّوا تعليمات بـ«البحث عن ملجأ لأنّ أوان المغادرة فات»، وقطعت إذاعات محلّية برامجها لتوجيه التعليمات بشأن سُبل النجاة من حريقٍ في حال وجود أشخاص عالقين في منزل أو سيّارة.

وأعلنت أستراليا هذا الأسبوع تفعيل برنامج مساعدات ماليّة لمواجهة آثار الجفاف، وكثيراً ما تشهد استراليا جفافاً، لكنّ العلماء يرون أنّ المناخ الجاف استفحل بسبب التغير المناخي.

وفي إنجلترا، توفيت امرأة بعد أن جرفتها المياه في أحد الأنهار وتم إجلاء عشرات العائلات بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات في شمالي البلاد الجمعة.

وقالت شرطة ديربيشاير إن جثة المرأة انتشلت بعد سقوطها في نهر ديروينت الذي غمرته المياه بالقرب من بلدة ماتلوك في وقت مبكر الجمعة، وفي ساوث يوركشاير المجاورة، قال رجال الإطفاء إنهم أنقذوا 120 شخصًا حوصروا في المنازل والسيارات بسبب الفيضانات.

وأمضى مئات الأشخاص الليل في مركز تجاري كبير في مدينة شيفيلد، حيث هطلت أمطار غزيرة على العديد من المناطق يومي الخميس والجمعة.

وقالت وكالة البيئة الحكومية الجمعة إنها أصدرت ستة تحذيرات من الفيضانات الشديدة في المناطق الشمالية و65 تحذيراً آخر في جميع أنحاء البلاد.

ومن جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة هز جنوب جواتيمالا السبت، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 8.2 كيلومتر شمال غربي مدينة كاسيلاس وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة جواتيمالا سيتي، ووقع الزلزال على عمق 197 كيلومتراً، ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات.

وفي إيران، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن عدد الجرحى جراء زلزال بلغت قوته 5.9 درجة، الجمعة، ارتفع إلى 520 شخصاً وليس 300 شخص كما أعلنت السلطات من قبل، وقال تقرير، السبت، إن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص.