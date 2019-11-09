احتجاجات بوليفيا: تمرد شرطي وموراليس يعتبره انقلاباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمرّدت وحدات من الشرطة، الجمعة، في أربع مدن بوليفيّة على الأقل، في وقت تُطالب فيه المعارضة باستقالة الرئيس بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخابه المثيرة للجدل.

واعتبر الرئيس البوليفي إيفو موراليس ما حدث من وحدات الشرطة انقلاباً.

وقال موراليس على أثر اجتماع طارئ «أيها الأخوات والإخوة، إنَّ ديموقراطيّتنا في خطر بسبب الانقلاب الجاري والذي قامت به مجموعات عنيفة ضد النظام الدستوري، إننا ندين أمام المجتمع الدولي هذا الهجوم على سيادة القانون»، بينما قالت الحكومة البوليفيّة في وقتٍ سابق إنّها تستبعد إرسال عسكريّين من أجل إخضاع عناصر الشرطة الذين قاموا بالتمرّد.

وتمرّدت وحدات من الشرطة البوليفيّة الجمعة في مدن سوكري (جنوب-شرق) وسانتا كروز (شرق) وكوتشابامبا (وسط)، وامتنعت عن الامتثال لأوامر قيادتها التي تطلب قمع تظاهرات تُعارض إعادة انتخاب الرئيس ايفو موراليس.

وكانت وحدة العمليات التكتيكية في كوتشابامبا أوّل مَن أعلن التمرّد، تلتها قوّات الكوماندوس في سوكري وسانتا كروز، وقال شرطي يُخبّئ وجهه ويقف أمام مركز وحدة العمليات التكتيكيّة في كوتشابامبا، لصحفيّين «لقد تمرّدنا جميعاً»، بينما قال أحد زملائه «سنكون بجانب الشّعب، لا مع الجنرالات».

وأظهرت لقطات تلفزيونيّة مباشرة نحو 20 من رجال الشرطة يتسلّقون مبنى المركز وهم يلوّحون بالعلم البوليفي، بينما يشجّعهم عشرات الشباب في الشارع.

واجتاحت الاضطرابات الدامية هذه الدولة في أمريكا الجنوبية منذ انتخاب موراليس في 20 تشرين الأول/أكتوبر لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس زاعمين أن الانتخابات مزورة، وطالبوا بإجراء انتخابات جديدة.

وشهدت بوليفيا احتجاجات ضد التزوير منذ يوم الانتخابات عندما توقفت اللجنة الانتخابية عن الإعلان عن نتائج الفرز السريع للأصوات والتي كانت تشير إلى إمكانية إجراء جولة إعادة بين اليساري موراليس والمرشح المنافس كارلوس ميسا من تيار يمين الوسط.

وصدرت بعد أكثر من عشرين ساعة نتائج جديدة حسمت الفوز عملياً لموراليس، ما أثار غضب المعارضة وشكوك الأسرة الدولية، وتم الإعلان بعد ذلك عن فوز موراليس بالانتخابات بحصوله على 47% من الأصوات مقابل 36.5 في المئة لميسا وهي نتيجة منحت الفوز الصريح للرئيس بدون إجراء جولة إعادة.