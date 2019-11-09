أردوغان: تركيا لن تنسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها. وقال أردوغان في تصريحات نشرت الجمعة، إن تركيا ستواصل هجومها عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد إلى أن يرحلوا جميعا من تلك المنطقة. وشنت تركيا هجومها الثالث على شمال شرق سوريا الشهر الماضي لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها وإقامة منطقة آمنة تأمل أن تعيد توطين مليوني لاجئ سوري فيها. وقال أردوغان للصحفيين على الطائرة في رحلة العودة من زيارة للمجر إن تركيا سترحل عن سوريا عندما تغادرها الدول الأخرى كذلك، مضيفا أن الهجوم التركي مستمر إلى أن يغادر جميع المقاتلين الأكراد منطقة الحدود. اقرأ أيضاً : قرار أمريكي بالموافقة على مهمة عسكرية لتأمين حقول النفط في سوريا وتابع لن نتوقف (عن هجومنا) إلى أن يغادر آخر إرهابي المنطقة في إشارة إلى وحدات حماية الشعب المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وأضاف في تصريحاته بحسب محطة إن.تي.في التلفزيونية لن نرحل من هنا إلى أن تخرج الدول الأخرى. وبحسب اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا تقوم القوات الروسية والتركية بدوريات مشتركة على الحدود التركية السورية. وقامت القوات بثالث دورية يوم الجمعة لكن متحدثا باسم قوات سوريا الديمقراطية قال إن القوات التركية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المدنيين الذين كانوا يحتجون على الدوريات.

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