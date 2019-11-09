تستعد نتفليكس لإيقاف الدعم عن تطبيق التلفزيونات الذكية على أجهزة سامسونج وفيزيو ابتداءً من شهر ديسمبر القادم.
خلال الأيام القليلة الماضية، أرسل تطبيق نتفليكس اشعارات على بعض النسخ من تلفزيونات سامسونج تخبرهم بتوقف الدعم للتطبيق خلال 2 ديسمبر القادم، وهو ما أكدته الشركة الكورية بتوقف دعم نتفليكس لعدد من طرازات أجهزة التلفزيون الذكي التي صدرت في 2010 و2011.
وعللت نتفليكس هذا القرار بسبب صعوبات تقنية تحد من دعمها للتلفزيونات المتضررة، وقالت أنها ستقترح على المستخدمين أجهزة أخرى.
ولم يقتصر توقف الدعم على تلفزيونات سامسونج، بل امتد ليشمل تلفزيونات فيزيو أقدم من أربع سنوات، والجيل الأول من Roku.
يمكن القول أن هذه الخطوة متوقعة من فترة بسبب التحديثات المستمرة التي تصل التطبيق لتتناسب مع الأجهزة الأحدث، وبالتالي ربما تؤثر هذه التحديثات على استمرار دعم الأجهزة القديمة مثلما الحال مع بعض تطبيقات أندرويد على سبيل المثال والتي تتوقف في بعض الأحيان عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل قديم أو بقطع قديمة لا تتناسب مع قدرات التحديث.
يُشار أن هذا الضرر سيلحق بالمستخدمين بشكل رئيسي في الولايات المتحددة، لكن من المتوقع أن يصل للدول الأخرى الفترة القادمة.
على العموم، ربما لن تكون بحاجة لتغيير كامل التلفزيون للاستمتاع بنتفليكس، فبسهولة يمكن الحصول على أحد أجهزة البث الصغيرة وربطها مع التلفزيونات للاستمتاع بالخدمة مجددُا مع غيرها من الخدمات مثل ديزني بلس.
المصدر:
The Verge
التدوينة نتفليكس توقف دعمها لتلفزيونات سامسونج القديمة بداية ديسمبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.