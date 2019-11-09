دبي - بواسطة محمد فارس © STEVE GSCHMEISSNER/SCIENCE PHOTO LIBRARY حيوان "بطيء الخطو"خطة مثيرة لدمج بروتين حيوان مجهري مع خلايا رواد المريخ لحمايتهم من الإشعاع القاتل

يمكن لحيوان "بطيء الخطو" البقاء على قيد الحياة في الفضاء حيث الفراغ ودرجات الحرارة المنخفضة للغاية والإشعاع، بفضل الحمض النووي الخاص به.

ويعتقد الخبراء أن الحمض النووي قد يكون الحلقة المفقودة في إمكانية البقاء على قيد الحياة خلال السفر إلى الفضاء لمسافات طويلة، حيث يمكن استخدامه لتعديل البشر وراثيا بما يسمح لهم بمقاومة الآثار المميتة لرحلات الفضاء، وخاصة التعرض للإشعاع.

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: عربة عسكرية تركية تدهس متظاهرا سوريا وتقتله قالت القوات الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن متظاهرا سوريا قتل بعد أن دهسته سيارة عسكرية تركية خلال دورية تركية روسية مشتركة في شمال شرق سوريا الجمعة. وكان الرجل من بين مجموعة من السكان قاموا بمطاردة القافلة ورشقها بالحجارة لدى مرورها في القرية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الرجل دهس في قرية سارماخ الواقعة بالقرب من حدود سوريا مع تركيا بواسطة مركبة عسكرية تركية دهسته خلال دورية في إطار إتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه موسكو. وأضاف المرصد أن المتظاهر توفي في المستشفى في بلدة ديريك بسبب نزيف داخلي وكسر في العظام. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد: محتجون بوليفيون يعتدون على عمدة متحالفة مع الرئيس بعد تلوين شعرها وقصه برلين وواشنطن تدافعان عن الأطلسي بعد أن وصفه ماكرون بالـ"ميت سريرياً" إيفانكا ترامب تدعو لتعزيز استقلالية المرأة وحقوقها خلال جولة في المغرب هذا وأظهرت مقاطع مصورة لوكالة الأنباء الكردية "أنها ANHA"، عشرات الأشخاص وهم يهاجمون قافلة عسكرية روسية تركية كانت تقوم بدورية في الجمعة في شمالي بلدة المعابدة. ويظهر في الفيديو أشخاص وهم يرشقون المركبات العسكرية بالحجارة فيما حاول البعض الصعود على إحدى العربات المدرعة وشخص آخر يضرب بمطرقة على العربة. هذا وتقوم القوات التركية والروسية بدوريات مشتركة في شمال سوريا منذ الفاتح نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بموجب اتفاق أجبر وحدات حماية الشعب الكردية والمسلحين المنضوين تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية على الابتعاد عن الحدود التركية. Euronews (Ar)

شاهد: العثور على بقايا 14 ماموث في "فخّين" شمال العاصمة المكسيكية قالت مجموعة من علماء الأنثروبولوجيا إنهم عثروا على ما قد يكون نوعا من الأفخاخ استعمله الإنسان منذ 15 ألف سنة مضت لاصطياد حيوانات الماموث الضخمة. الحفرتان عثر عليهما باحثون من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك في تولتيبيك شمال العاصمة المكسيكية، وتقعان في منطقة كانت لوقت قريب تستعمل مكبا للنفايات قبل أن تصبح منطقة تنقيب عن الحفريبات. ويبلغ قطر الحفرة الواحدة منهما 23 مترا وعمقها حوالي 6 أمتار، وجد فيهما أكثر من 800 قطعة من العظام تعود إلى 14 ماموثاً. وقال خبراء من المعهد إن الصيادين منذ 15 ألف سنة ربما قاموا بمطاردة الحيوانات التي اعتمدوا عليها كمصدر للغذاء لتسقط في هذه الأفخاخ. وتشير علامات موجودة على العظام إلى أن بعضها تم ذبحه بواسطة أدوات مدببة. للمزيد على يورونيوز: أحافيرٌ تكشف حقائق جديدة عن تطور الثديات قبل ملايين السنين فيديو: حفريات تكشف عن مدينة من الحضارة الكنعانية عمرها خمسة آلاف سنة Euronews (Ar)

السيستاني يحمل قوات الأمن العراقية مسؤولية قتل المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة طالب المرجع الشيعي العراقي آيه الله السيستاني أجهزة الأمن العراقية عدم استخدام ما وصفه بالقوة المفرطة في وجه المتظاهرين المطالبين بتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق. وطبقاً لمصادر أمنية وطبية، قُتل أكثر من 260 من المحتجين نتيجة استخدام قوات الأمن للرصاص الحي أثناء تفريق المظاهرات المستمرة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن. وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني، خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء: "المسؤولية الأكبر تقع على عاتق قوات الأمن". وأضاف: "يجب أن يتجنبوا استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين". وطبقاً لوكالة رويترز، شارك قناصون تابعون لمليشيات تدعمها إيران في قمع المحتجين العراقيين. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إن قوات الأمن العراقي ما تزال تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين. كذلك أظهرت مصادر طبية لمراسلي رويترز ما خلفه اختراق قنابل الغاز المسيل للدموع لجماجم بعض المتظاهرين. إقرأ أيضاً: انسحاب جديد للقوات شرقي أوكرانيا يوم غد تمهيداً لعقد قمّة للسلام من هو الملياردير الأمريكي الذي ينوي مواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية؟ تسجيل أول وفاة مرتبطة بالاحتجاجات في هونغ كونغ ودعوات جديدة للتظاهر Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO شاهد: كائن غريب لا يمتلك دماغا يحير العلماء بذكائه وسلوكه Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتحتوي هذه الفقاريات المجهرية على بروتين نووي يحميها من الإشعاع يعرف باسم Dsup، ويسعى العلماء حاليا إلى إيجاد طرق لدمجه مع الخلايا البشرية.

ونجا بطيء الخطو، والمعروف أيضا باسم دب الماء أو خنزير الطحلب (وهو حيوان مجهري يعد أقوى حيوان في العالم)، في ظروف من شأنها أن تقتل أي كائن حي آخر تقريبا.

ويرى عالم الوراثة والأستاذ المشارك في علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية بجامعة ويل كورنيل في نيويورك، كريس ماسون، أن الحمض النووي الخاص ببطيء الخطو هو ما يمكن أن يوصل البشر إلى المريخ.

ويعد الإشعاع أحد القضايا الرئيسية التي يركز عليها الباحثون، حيث يمكن أن يتعرض رواد الفضاء للإشعاع في الفضاء بأكثر من 700 مرة من الإشعاع الذي يتعرضون له على الأرض.

واقترح ماسون مقاربات متعددة حول كيفية الهندسة الوراثية للشخص الذي سيكون مفتاحا للمهام الفضائية الناجحة إلى المريخ والعوالم البعيدة الأخرى.

ويتمثل المقترح الأبرز في تصميم عملية تتيح للعلماء تشغيل أو إيقاف تغييرات جينية محددة، وأوضح ماسون لموقع Space.com، أن العلماء يعملون حاليا على هذا الابتكار "وسيكتشفون أيضا كيفية الجمع بين الحمض النووي للأنواع الأخرى، وبالتحديد بطيء الخطو، مع الخلايا البشرية لجعلها أكثر مقاومة للآثار الضارة لرحلات الفضاء، مثل الإشعاع.

وأشار ماسون أيضا إلى أنه يمكن استخدام هذه التقنية "لمكافحة آثار الإشعاع على الخلايا السليمة أثناء علاجات السرطان على الأرض".

وأضاف: "ليس لدي أي خطط لتصميم رواد فضاء خلال العقد أو العقدين القادمين"، وتابع: "ربما بحلول 20 عاما من الآن، آمل أن نتمكن من الوصول إلى مرحلة نقول فيها إننا قادرون على تعديل الإنسان لبقائه حيا على سطح المريخ".

وأكد ماسون أن جعل الناس قادرين على العيش في كوكب المريخ بأمان دون التأثير على قدرتهم في الحياة على الأرض يجب أن تكون عملية أخلاقية.

يذكر أن العلماء اكتشفوا بروتين Dsup لبطيء الخطو، وهو اختصار لـ Damage Suppressor، في عام 2016، وفي أعقاب هذا الاكتشاف، افترض باحثون من جامعة طوكيو أن البروتين يمكن أن يساعد في حماية الحمض النووي من إجهاد الإشعاع، ويخطط ماسون وفريقه الآن لاستخدام هذه النتائج في استكشاف الطرق التي يمكن بها استخدام بروتين Dsup لحماية رواد الفضاء من آثار السفر الطويل في الفضاء.

المصدر: ديلي ميل

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مقدم من ميكروسوفت