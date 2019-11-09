أضافت خدمة آبل آركيد 6 ألعاب جديدة إلى قائمتها لتتخطى بذلك عدد الألعاب الإجمالي ضمن الخدمة 100 لعبة.
بعد إطلاق خدمة ألعاب آبل آركيد “Arcade” قبل أقل من شهرين – بالتحديد في 19 سبتمبر الماضي، تخطى عدد الألعاب المضافة في القائمة 100 لعبة، ليكون بذلك عشاق الألعاب على أجهزة آبل قادرين على التمتع بجميع هذه الألعاب المدفوعة من خلال اشتراك واحد فقط بدلًا من الاشتراك في كل لعبة على حده.
وأضافت الخدمة لعبة كرة القدم Sociable Soccer والمحدثة عن لعبة Sensible Soccer التي ذاع صيتها في التسعينات من القرن الماضي على أجهزة الألعاب، بجانب لعبة الواقع المُعزز UFO on Tape: First Contact، ولعبتي المغامرات Takeshi & Hiroshi وGuildlings، بالإضافة إلى لعبة الألغاز Discolored، وكذلك Marble It Up: Mayhem.
تتميز خدمة الألعاب التي قدمتها آبل مؤخرًا بتوفيرها اشتراك موحد للعديد من الألعاب المدفوعة، بحيث يمكن الاستفادة من جميع الألعاب في الخدمة مقابل 4.99 دولارًا فقط.
المصدر:
Apple Arcade
التدوينة عدد ألعاب خدمة ألعاب آبل آركيد يتخطى 100 لعبة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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