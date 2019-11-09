شكرا لقرائتكم خبر عن أمين رابطة العالم الإسلامى يبحث مع مستشار البيت الأبيض قضايا الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لـ"رابطة العالم الإسلامى"، بمقر البيت الأبيض فى واشنطن، مستشار البيت الأبيض السيد جيسون جرينبلات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء، بحث جملة من الموضوعات ذات الصلة بقضايا التطرف والإرهاب، ومبادرات تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والوطنية بين أتباع الأديان والإثنيات والثقافات.

كما الأمين العام، فى مدينتى نيويورك وواشنطن، لقاءات حوارية موسعة مع رؤساء وأعضاء أعرق وأهم مراكز الأبحاث العالمية من بينها مركز كارنيغى للسلام الدولى، والمجلس الأطلسى، ومؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وأبرز المؤسسات والمراكز البحثية، وذلك فى سياق برامج رابطة العالم الإسلامى المتواصلة حالياً فى الولايات المتحدة.

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وأجرى العيسى، حوارات مفتوحة مع عدد من المؤسسات البحثية الأمريكية، تناولت جملة من الأفكار والمبادرات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التعاون والشراكة مع رابطة العالم الإسلامى والتنويه بمبادراتها الدولية من أجل تعزيز جهود السلام والوئام بين الأمم والشعوب مع إيضاح حقيقة الدين الإسلامى فى مقابل المفاهيم الخاطئة.

وأكد عددٌ من تلك المؤسسات البحثية، أهمية التقرير الصادر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية، الذى ثمن الدور الذى تقوم به حالياً أمانة رابطة العالم الإسلامى، وما نشرته فى هذا الصدد بعض الصحف الأمريكية حول العمل المحورى، الذى تضطلع به الرابطة على ضوء المبادرات والبرامج التى قام بتفعيلها عالمياً الدكتور العيسى، كما ثمنت مؤسسات بحثية مضامين وثيقة مكة المكرمة التى صدرت مؤخراً عن مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، حيث صادق عليها أكثر من 1200 مفتٍ وعالم وعدت من أهم وثائق العصر الحديث.