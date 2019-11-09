شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بميناء أم قصر بالعراق: إعادة فتح الميناء واستئناف العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤول فى ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة فى العراق، اليوم السبت، استئناف العمليات فى الميناء. وقال المسؤول إن جميع أرصفة الميناء تعمل اليوم، مضيفا أن السفن بدأت فى تفريغ شحناتها. ويستقبل ميناء أم القصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء. Advertisements وتوقفت العمليات بالميناء لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

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