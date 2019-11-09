مفتي لبنان يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ من أصحاب الكفاءة

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، السبت، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءة دون تأخير، وذلك في اليوم الرابع والعشرين لانطلاق الاحتجاجات في عموم البلاد.

وفي رسالة وجهها دريان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونشرها موقع "دار الفتوى"، السبت، شدد على ضرورة تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

يذكر أن الحكومة اللبنانية قدمت قبيل استقالتها ورقة اقتصادية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تضمنت تعهدات بتحسين الوضع المعيشي.

وفي 30 من ذات الشهر استقالت الحكومة بعد رفض المتظاهرين للورقة، وإصرارهم على البقاء في الساحات لحين استقالة الحكومة.

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دريان دعا في كلمته، إلى "تنحية السياسة عن الميدان وأن يتم تخليتها لأصحاب الكفاءة والاختصاص، لتغني حياتهم وتحافظ على كراماتهم وتعمر بلدهم".

ووتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يوم أعلنت الحكومة عن تضمين موازنة العام 2020 بضرائب ورسوم جديدة.

ويطالب المتظاهرون الذي باتوا يحاصرون المرافق العامة يوميًا في البلاد، بتشكيل حكومة اختصاص من غير السياسيين، لتدير شؤون البلاد، وتعدّ لانتخابات نيابية مبكرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.