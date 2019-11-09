تركيا: "ي ب ك" الإرهابي ينفذ 8 خروقات خلال 24 ساعة

أنقرة/ يلدز نيفين كوندوغموش/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، 8 هجمات وتحرشات في منطقة عملية "نبع السلام" في سوريا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت، أكد استمرار تحرشات إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" ضد منطقة "نبع السلام" وسط التزام تام للقوات المسلحة التركية بالاتفاقات الحالية حيال إنشاء ممر سلام.

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وأوضحت الوزارة أن الهجمات والتحرشات نفذت عبر قذائف هاون وصاروخية، وقناصة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.