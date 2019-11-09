الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، توصله بترخيص من المجلس الدولي للعبة (الإيفاب)، لاستخدام تقنية الفيديو (الفار)، في المسابقات المحلية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم.
وقال الاتحاد "توصلنا الجمعة بترخيص لاستعمال الفار، خلال مباراتي السبت والأحد بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي أمام الاتحاد البيضاوي بملعب طنجة، وحسنية أكادير ضد المغرب التطواني بملعب مراكش، ضمن نصف نهائي منافسات كأس العرش".
ولفت الاتحاد إلى أن "المغرب يعتبر أول دولة إفريقية يحصل على هذا الترخيص في المسابقات المحلية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في إفريقيا.. المغرب يبدأ استخدام "الفار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.