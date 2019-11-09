الجيش العراقي: "إطلاق 17 صاروخا" قرب قاعدة عسكرية بنينوى "عرضي"

نينوى / سرهاد شاكر / العراق

أعلن الجيش العراقي، السبت، تدمير ثلاث عجلات أطلقت 17 صاروخا على قاعدة "القيارة" العسكرية جنوبي الموصل، مؤكدا أن الحادث "عرضي".

وقال قائد "عمليات نينوى" (إحدى تشكيلات الجيش) اللواء نومان الزوبعي، في تصريح صحفي، إن "حادث إطلاق الصواريخ على قاعدة القيارة العسكرية يوم أمس (الجمعة) عرضي".

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع سقوط 17 صاروخا على مقربة من قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون، شمالي العراق، دون تسجيل خسائر.



وأضاف الزوبعي أن "القوات الأمنية ردت على العناصر الإرهابية التي قامت بإطلاق الصواريخ، ودمرت ثلاث عجلات وصاروخا كان معدا للإطلاق، فضلا عن قتل ثلاثة مسلحين من عناصر داعش".

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وأوضح أن "القوات الأمنية ما زالت تلاحق مجموعة أخرى من الخلايا الإرهابية، للقضاء على فلول التنظيم بشكل نهائي في المحافظة".

وأشار أن "تنظيم داعش يحاول إيجاد ثغرة ليرفع معنويات مقاتليه، لكنه واقعيا قد انتهى، وبات لا يشكل خطرا على أمن المحافظة".

و"القيارة" قاعدة جوية يتمركز فيها جنود أمريكيون ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، وتستخدم الطائرات الحربية الأمريكية القاعدة في الحرب ضد التنظيم.

ولا يزال آلاف الجنود الأمريكيين ينتشرون في العراق ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا.

وأعلن العراق عام 2017، النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضية من قبضة التنظيم، لكنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات.

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