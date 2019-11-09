وظائف شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أتاحت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عدد من الوظائف الشاغرى بمسمى « محلل تقارير الإدارة »؛ للعمل في محافظة جدة.
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، أو المحاسبة)، وكذلك وجود خبرات سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .
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