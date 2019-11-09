اخبار الخليج

وظائف شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أتاحت شركة خدمات الملاحة الجوية ، عدد من الوظائف الشاغرى بمسمى « محلل تقارير الإدارة »؛ للعمل في محافظة جدة.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، أو المحاسبة)، وكذلك وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا