وظائف شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية

أتاحت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عدد من الوظائف الشاغرى بمسمى « محلل تقارير الإدارة »؛ للعمل في محافظة جدة.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، أو المحاسبة)، وكذلك وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .