دراسة تكشف.. ما هو السبب في أن النساء أطول عمرا من الرجال ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أخيرا أجاب العلماء على السؤال المحير، وهو لماذا لا يعيش الرجال في المتوسط طويلا مثل النساء؟ حيث أظهرت دراسة جديدة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ولذلك يتعرضون للموت مبكرا.



وتناولت الدراسة بعيدة المدى، التي أجراها باحثون في علم الشيخوخة من مدرسة ديفيس التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا (USC) في الولايات المتحدة، تناولت التدقيق في أعمار الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1800 و 1935 في 13 دولة متقدمة.

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وبحثت الدراسة معدلات الوفيات بين البالغين، الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، ووجد فريق البحث أنه من بين الأفراد الذين ولدوا بعد عام 1880، انخفضت معدلات وفيات الإناث بنسبة 70% أكثر من الذكور، وعندما حلل الباحثون معدلات الوفاة الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالتدخين وأمراض القلب والأوعية الدموية، وجدوا أن هذه العوامل تكاد تكون السبب الرئيسي للغالبية العظمى من الوفيات بين الرجال البالغين أكثر من 40 عاما.

ويعد ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والتدخين من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك، وخلافا للاعتقاد السائد بأن التدخين هو السبب الرئيسي، وجد الباحثون أن نسبة التدخين بلغت 30% فقط من الفرق في معدل الوفيات بين الرجال والنساء بعد عام 1890.

الجدير بالذكر أن الدراسة وجدت أن حوالي 610 آلاف شخص يموتون من أمراض القلب في الولايات المتحدة كل عام، وهذا يمثل 1 من كل 4 حالات وفيات، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ويقال أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بالنسبة للأشخاص من معظم الأعراق.

أيضا تسببت أمراض القلب والأوعية الدموية في أكثر من 4 ملايين حالة وفاة في أوروبا (وهذا يمثل 47% من مجموع الوفيات هناك)، وفقا للجمعية الأوروبية لأمراض القلب. وذكرت هذه الجمعية أن الأمراض القلبية تكلف اقتصاد الاتحاد الاوروبي تقريبا 196 مليار يورو في العام.