بلاغ ضد باسيل بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال

دبي - بواسطة محمد فارس قدم المحامي مروان سلام بلاغاً ضد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، يتهمه باختلاس أموال عامة، وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وأي جرم آخر يظهره التحقيق.

ويأتي هذا الإخبار الذي سجل تحت رقم الأساس 7643/‏2019 على خلفية مقال نشرته جريدة الديار بتاريخ 24/‏1/‏2019 تحت عنوان «فضيحة كبرى في الهبة القطرية».

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مقدم من سكاي نيوز

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من جهته، شكر باسيل من تقدم بالبلاغ، معتبراً أنه فرصة جديدة لإظهار الحقيقة وإسقاط الشائعات. وقال: «شكراً لمن قدم إخباراً بحقي أمام القضاء، ولو أن المحتوى لا أساس له من الصحّة ومستند إلى مقال مفبرك كالعادة. قبله صدرت الاتهامات نفسها بالتصريحات والمقالات، فادعيت على أصحابها، ولم يقدّموا دليلاً واحداً، وربحت أمام القضاء. هذه فرصة جديدة لتظهر الحقيقة، وتسقط الشائعة، وينفضح الافتراء».

وكان المدعي العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم قد استمع الخميس لإفادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بتهم فساد، بعدما كان الأخير قد رفض الاستجابة لطلب المثول أمام القضاء. وعلمت «روسيا اليوم» بأن استجواب السنيورة المتهم بالتعدي على المال العام وارتكاب مخالفات وعمليات فساد أشدها «صرف 11 مليار دولار من دون مستند قانوني»، دام 3 ساعات متواصلة، قررت بعدها النيابة أن تتابع التحقيق معه لاحقاً.

كما تحرّك الادعاء ضد رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه، وبنك عودة بتهمة «الإثراء غير المشروع».