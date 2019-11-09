معلومات ستجعلك تغنى حتى لو صوتك بشع!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعرف الكثيرون أن الغناء يقلل من الإجهاد، ويحسن المزاج، ويجلب عادة أكثر متعة فى يومك، ولكن هناك العديد من الفوائد البدنية والعاطفية والاجتماعية، والنفسية المختلفة المرتبطة الغناء التى قد لا تدركها، رصدها موقع "لايف هاك" الأسترالى.



*الغناء زى الحضن، فالغناء يساعد على زيادة إفراز هرمون الإندروفين عن مشاعر الغبطة والسرور أما "الأوكسيتوسين" الذى يعرف باسم "هرمون العناق" ويفرزه الجسم عندما يتحاضنون، ومن المعروف أنه يخفض التوتر والقلق.. هذه الهرمونات جميعها يساعد الغناء على زيادة إفرازها.

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* الغناء يحسن الإدراك حيث خلصت العديد من الدراسات إلى أن المغنيين والموسيقيين عادة ما يكون حاصل ذكائهم أعلى من غير الموسيقيين، فالغناء يمكن أن يحسن وظيفة الدماغ العامة ويساعد على التفكير بطريقة أكثر وضوحًا.

* الغناء يطيل العمر، فحسب دراسة أمريكية مشتركة أجريت على بعض سكان "نيو هيفن" فى ولاية كونتيكت فإن الغناء يمكن أن يزيد متوسط العمر المتوقع.

* الغناء يخفض ضغط الدم بسبب فعاليته فى التهدئة والاسترخاء.

* الغناء يطور الرئتين ويساعدك على الوقوف بطريقة مستقيمة من أجل الحصول على صوت أفضل.