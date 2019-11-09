احذر.. خطر استبدال الأطعمة بأقراص المكملات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتمد الكثيرون على المكملات الغذائية للحصول على الفيتامينات والمعادن، الأمر الذي دفع مجموعة من الدراسات إلى التحذير من خطر استبدال الأطعمة بأقراص المكملات، وقد أوصى باحثون بعدم تناول أي مكملات غذائية دون استشارة الطبيب.



فبحسب خبراء من جامعة "هارفرد" الأميركية، الطعام هو السبيل الأكثر أماناً وتوازناً للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية، وبشكل عام يجب تناول بين خمسة إلى تسعة أنواع فواكه وخضار في اليوم.

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أما للحصول على "الفيتامين سي" فيجب تناول الحمضيات، إذ تحتوي حبة من البرتقال على ما يقارب غراماً من الفيتامين سي، أي أكثر من الكمية الموصى بها يومياً وهي 90 ملغ.

ويحتاج الجسم إلى 800 ميكروغرام من الفيتامين "أ" يومياً، ويمكن الحصول عليه من منتجات الألبان، والأسماك، والبطاطا الحلوة، وهو ضروري لصحة العيون والقلب.

من جهته، يساعد الفيتامين "د" على بناء العظام من خلال تنظيم توازن الفسفور والكالسيوم في الجسم، ويؤدي نقصه إلى مجموعة متنوعة من الأمراض، منها السكري والقلب والاكتئاب. كما يمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال تناول الأسماك الزيتية، مثل السلمون والتونا.

بدورها، تحتوي بيضة واحدة على 10% من الكمية الموصى بتناولها من الفيتامين "ب 12"، وفيما يخص الفيتامين "ب 6" فيمكن الحصول عليه من خلال تناول الحمص والمكسرات.