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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي الاهمية الغذائية للقرنفل؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
القرنفل زهري اللون قبل ان ينضج ويجف ثم يتحول لونه الى اللون البني فهو من شجرة دائمة الخضرة، وله فوائد
تتلخص في مطهر، طارد للريح ، منبه، مسكن، يمنع القيء، مضاد للتشنج، ويقضي على الطفيليات.
الاهمية الغذائية للقرنفل
يحتوي القرنفل على فيتامين c وkوالكالسيوم والمغنيزيوم والالياف ويحتوي على مادة الاوجنول التي تساعد على تخفيف الالام وقتل الجراثيم، يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات منها c وk والمغنيزيوم ومادة الاوجنول التي تساعد على تخفيف الالام وقتل الجراثيم علاج الالتهابات كما يساعد على علاج العدوى بالخمائر وتقليل اورام سرطان الرئة
يتكون القرنفل من :
زيت الطيار ويحتوي على الاورجينول بنسبة 80% و استيل الاورجينول وبينين و فانلين و صمغ وحموض التنيك
ومن فوائد القرنفل ايضا:-
-يحتوي القرنفل على مادة الاوجنول التي تساعد على تخفيف الالام وقتل الجراثيم
-زيت القرنفل يساعد على علاج العدوى بالخمائر
-زيت القرنفل يساعد على التخفيف من الام الاسان والتهاب اللثة فهو يخفف من الم ابرة التخدير عند وضعه بالفم
-استعمال القرنفل في علاج القذف المبكر عند الرجال
- القرنفل يقوي القلب والكبد و المعدة
- يعالج القرنفل آلام الرأس
- يسهل القرنفل من عملية الهضم
- يعمل القرنفل على تطهير و تعقيم المعدة, و تخفيف الحمى
- يعتبر مسكن قوي لآلام الأسنان
- ينشط القرنفل الذاكرة والجسم
- يقوي القرنفل عضلات الرحم و ينبه التقلصات خلال الولادة
- يحمي القرنفل الجسم من السموم
- يعمل على تقوية الدماغ وإجلاء البلغم
-يعمل على تقوية اللثة
-يعتبر مطهر و مخدر للآلام و القروح
-يمنع الغثيان والقيء
-يستخدم كمسكن موضعي للأسنان
-تقويةعامة وفاتح للشهية
-يستخدم القرنفل كمدر للبول وكذلك خافض لضغط الدم
- للتقوية الجنسية و عسر النفس ، للربو و جلاء الصدر من البلغم و النيكوتين وخاصة للمدخنين
- فعال في تفتيت الحصى وكذلك يفيد في أمراض الجلد
-مكافح للسرطان و الروماتزم و السكري و السل
-تنقيه البول و طارد للسموم ، ضد النزلات الصدرية و الصداع
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