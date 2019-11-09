شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي الاهمية الغذائية للقرنفل؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

القرنفل زهري اللون قبل ان ينضج ويجف ثم يتحول لونه الى اللون البني فهو من شجرة دائمة الخضرة، وله فوائد



تتلخص في مطهر، طارد للريح ، منبه، مسكن، يمنع القيء، مضاد للتشنج، ويقضي على الطفيليات.

الاهمية الغذائية للقرنفل

يحتوي القرنفل على فيتامين c وkوالكالسيوم والمغنيزيوم والالياف ويحتوي على مادة الاوجنول التي تساعد على تخفيف الالام وقتل الجراثيم، يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات منها c وk والمغنيزيوم ومادة الاوجنول التي تساعد على تخفيف الالام وقتل الجراثيم علاج الالتهابات كما يساعد على علاج العدوى بالخمائر وتقليل اورام سرطان الرئة

يتكون القرنفل من :

زيت الطيار ويحتوي على الاورجينول بنسبة 80% و استيل الاورجينول وبينين و فانلين و صمغ وحموض التنيك

ومن فوائد القرنفل ايضا:-

-يحتوي القرنفل على مادة الاوجنول التي تساعد على تخفيف الالام وقتل الجراثيم

-زيت القرنفل يساعد على علاج العدوى بالخمائر

-زيت القرنفل يساعد على التخفيف من الام الاسان والتهاب اللثة فهو يخفف من الم ابرة التخدير عند وضعه بالفم

-استعمال القرنفل في علاج القذف المبكر عند الرجال

- القرنفل يقوي القلب والكبد و المعدة

- يعالج القرنفل آلام الرأس

- يسهل القرنفل من عملية الهضم

- يعمل القرنفل على تطهير و تعقيم المعدة, و تخفيف الحمى

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- يعتبر مسكن قوي لآلام الأسنان

- ينشط القرنفل الذاكرة والجسم

- يقوي القرنفل عضلات الرحم و ينبه التقلصات خلال الولادة

- يحمي القرنفل الجسم من السموم

- يعمل على تقوية الدماغ وإجلاء البلغم

-يعمل على تقوية اللثة

-يعتبر مطهر و مخدر للآلام و القروح

-يمنع الغثيان والقيء

-يستخدم كمسكن موضعي للأسنان

-تقويةعامة وفاتح للشهية

-يستخدم القرنفل كمدر للبول وكذلك خافض لضغط الدم

- للتقوية الجنسية و عسر النفس ، للربو و جلاء الصدر من البلغم و النيكوتين وخاصة للمدخنين

- فعال في تفتيت الحصى وكذلك يفيد في أمراض الجلد

-مكافح للسرطان و الروماتزم و السكري و السل

-تنقيه البول و طارد للسموم ، ضد النزلات الصدرية و الصداع