تعرف على العلاقة بين البدانة وسرطان القولون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من المعروف أنّ البدانة والوزن الزائد يؤديان للإصابة بسرطان القولون. لكن تبيّن، وبحسب دراسة جديدة، أنّ هذين العاملين يساعدان مريض سرطان القولون على العيش طويلاً، وذلك وفق دراسة قام بها باحثون من جامعة ديوك الاميركية وأذيعت نتائجها في المؤتمر العالمي European Society for Medical Oncology. تثبت هذه الدراسة أنّ الأفراد النحيلين المصابين بسرطان القولون يعيشون فترة أقلّ من البدناء.



للتوصّل إلى هذه النتيجة المتناقضة، لاحق الباحثون الوضع الطبي لـ 6128 مريضاً يعانون انتشار سرطان القولون ويبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 25.3 في بداية العلاج.

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قسّم الباحثون المرضى إلى ثلاث مجموعات وفق مؤشر كتلة الجسم لديهم ومعدّل بقائهم على قيد الحياة، إضافة إلى الوقت لرؤية توقف نمو الخلايا السرطانية.

وقد أظهرت النتائج أنّ من يتمتع بمؤشر كتلة الجسم الأصغر (ما بين 20 و 24.9 كجم/ متر مربع) كان معدّل البقاء على قيد الحياة لديهم الاقصر. أمّا من يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 25 و 29، فبلغ معدل بقائهم على قيد الحياة من 23.5 شهراً في المتوسط، مقابل 24 شهراً للذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 30 و 35.

وأخيراً، من تخطى مؤشر كتلة الجيم لديهم الـ 35.1، بلغ معدل البقاء على قيد الحياة من 23.7 شهراً. في النهاية، كان معدّل البقاء على قيد الحياة لدى النحيلين أقلّ بشهرين ونصف على الأقلّ من البدناء. ولكن هذا لا يعني أنّ البدانة هي الحلّ للبقاء على قيد الحياة، بل يعتقد الباحثون أنّ ثمة عاملاً بيولوجياً يقف بوجه الأشخاص النحيلين.