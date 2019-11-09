لهذا الشبب.. يجب أن يتجنب الرجال تناول الحليب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

معظم الدراسات الطبية و خبراء الصحة يوصون بتناول منتجات الألبان يوميا، و خاصة شرب اللبن لاحتوائه على عناصر غذائية هامة .



مع ذلك أشارت بعض الدراسات ان بعض منتجات الالبان تؤثر على مستويات هرمون الاستروجين لدى الرجل. ولذلك اليك بعض المعلومات عن هرمون الاستروجين و كيفية تأثير الألبان على الهرمون لدى الرجال.

هرمون الاستروجسن و أهميته:

هرمون الاستروجين يعتبر سلاح ذو حدين، فانخفاض معدل الاستروجين يؤدى إلى تراجع وظائف النمو لدى الذكور ويؤثر على وظائف التمثيل الغذائى. كما ان زيادة نسبته تؤثر على معدلات الخصوبة وتؤدى الى اضرار جسيمة.

كيفية تأثير الألبان على الهرمون لدى الرجال:

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حليب البقر:

تنتج البقرة الاستروجين بشكل طبيعي ضمن حليبها، وتمثل منتجات الألبان ما بين 60 إلى 80 بالمائة من مصادر هرمون الاستروجين والتى تعتبر نسبة كبيرة قد تؤدى الى سرطان البروستاتا و تقليل الخصوبة.

حليب الصويا:

حسب الدراسات التى قامت فى جامعة ميريلاند، يحتوي حليب الصويا على مركبات لها تأثير على نشاط هرمون الاستروجين، أهمها مادة تسمى فيتويستروغنر.

و هذه المعادة تقوم بتقليل نسبة هرمون الاستروجين بنسبة بسيطة مما يقلل الاصابة بسرطان البروستاتا.

لذلك تنصح العديد من الدراسات بالاعتدال فى تناول منتجات الالبان و خاصة البن.

بل و يوصى ان الاطباء معظم الرجال بعمل التحاليل المناسبة لمعرفة نسبة هرمون الاستروجين و من ثم تناول الاطعمة المناسبة.