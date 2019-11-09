دراسة: التدخين قد يسبب اضطرابات نفسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قد يسبب تدخين السجائر، المعروف عنه أنه قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والأمراض القلبية الوعائية، اضطرابات نفسية خطرة أيضا مثل الذهان من قبيل انفصام في الشخصية، على ما أظهرت دراسة نشرت اليوم الجمعة في مجلة "لانسيت سايكايتري".



وسبق لدراسات أن أقامت رابطا إحصائيا بين التبغ وأنواع مختلفة من الذهان، ولاسيما الانفصام في الشخصية، على ما قال الباحثون الأوروبيون الذين أجروا الدراسة الجديدة.

وتبين في الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية خطرة يميلون كثيرا إلى التدخين مع نسبة مدخنين في صفوف مرضى الذهان أكبر بثلاث مرات من تلك المسجلة في صفوف السكان بشكل عام.

لكن الباحثين قالوا إن أسباب ارتفاع نسبة المدخنين في صفوف مرضى الذهان لا تزال غامضة. فلم يكن واضحاً إن كان المرض النفسي أو العلاجات التي تؤخذ لمكافحته هي التي تدفع المرضى إلى التدخين، وعُرضت نظريات عدة بهذا الشأن، من بينها خصوصا واحدة أشارت إلى أن السيجارة تسمح بتعويض تأثير الأدوية على ضبط الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بآلية الشعور بالرضى.

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إلا أن قلة من الباحثين عالجت من قبل فكرة أن التدخين "قد يزيد من خطر الإصابة بهذه الاضطرابات".

وحاولت هذه الدراسة بالتحديد الغوص في هذه الفرضية لمعرفة إن كان الذهان يصيب المدخنين أبكر من غيرهم.

وقال بيدرو غورييو، من مستشفى توريبييخا في شرق إسبانيا، وسمير جوهر من كينغز كوليدج في لندن، إن "الاستهلاك اليومي للسجائر مرتبط بخطر أكبر للإصابة بذهان وبظهور اضطرابات نفسية مبكرة".

كما قال جيمس ماكابي من كينغز كوليدج أيضا والمشارك في الدراسة: "مع أنه من الصعب تحديد علاقة سببية، إلا أن نتائجنا تظهر أن التدخين يجب أن يُعتبر عامل خطر محتملا في الإصابة بالذهان وألا يعتبر فقط نتيجة لهذا المرض".

وفي هذا السياق، شرح روبن موراي من كينغز كوليدج والمشارك أيضا في الدراسة: "يُحتمل أن يؤدي التعرض كثيرا للنيكوتين الذي يزيد من فرز الدوبامين إلى تطور الذهان" إذ إن فائضا في الدوبامين في الجسم هو من الفرضيات التي تطرح لتفسير انفصام الشخصية.